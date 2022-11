Álvaro Gasparelli ganha novo parquinho infantil

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes instalou um novo parquinho infantil desta vez numa área na entrada do bairro Álvaro Gasparelli. O espaço é um presente para as crianças dos bairros daquela região, seguindo uma sequência de implantações em praças e locais públicos da cidade.

“Levar diversão para as famílias em praças e locais públicos da cidade é uma ação que vai ficar para sempre marcado na história dessas crianças, que depois de anos de pandemia estão reaprendendo o que é brincar em espaços abertos”, disse o prefeito.

A ação, que envolve as secretarias de Meio Ambiente, turismo e Cultura vai promover a implantação de estruturas do g~enero em todos os bairroas andradinenses, como uma forma de valorizar as praças, tornando-as mais atrativas para a população e visitantes.

O parquinho do Gasparelli está quase pronto para a utilização, resta aos pais esperarem o período de fixação da estrutura para tornar os brinquedos seguros para a utilização.

Secom/Prefeitura