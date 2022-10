Mulher ateia fogo na própria casa com marido e duas filhas pequenas dentro

Ela estava em surto psicótico por falta de medicamento

Uma mulher com deficiência auditiva ateou fogo na própria casa com o marido e as duas filhas pequenas dentro em Ceilândia, no Distrito Federal, na 6ª feira (7.out).

A mulher, que estava em surto psicológico por falta de medicamento, quebrou tudo na residência também. Os bombeiros e a Polícia Militar foram chamados.

Todos conseguiram sair do local sem ferimentos graves. A mulher foi levada a delegacia e vai responder por lesão corporal e dano. Uma de suas filhas tem síndrome de down.