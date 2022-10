Polícia prende quarto suspeito de sequestrar e matar ganhador da Mega-Sena

Crime ocorreu em Hortolândia, no mês passado

Foi preso o quarto suspeito de ter sequestrado e matado, em setembro, o ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias. Com ele, a polícia apreendeu um revólver e um dos carros que aparecem no momento do sequestro. O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma com numeração suprimida.

O crime ocorreu em Hortolândia (SP). Jonas Alves Dias levava uma vida simples mesmo após ter ganhado R$ 47 milhões na Mega-Sena em 2020. Ele não escondia sua condição financeira, o que pode ter sido o motivo para o sequestro.

Câmeras de monitoramento registraram os últimos momentos de vida da vítima: caminhando na rua, com uma lata de refrigerante e comendo uma esfirra. As câmeras também flagraram o carro utilizado no crime e um dos suspeitos em um caixa eletrônico de uma agência bancária em Campinas. Na ocasião, foram feitos dois saques e duas transferências. As imagens fizeram com que a polícia chegasse aos suspeitos.