Carro capota e deixa três feridos em estrada de Pereira Barreto

Motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e o veículo capotou; causa do acidente não foi informada.

Três pessoas ficaram feridas depois que um carro capotou na estrada Comendador Kazuo Namiki, em Pereira Barreto (SP), na madrugada deste domingo (09).

Segundo as informações da polícia, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e o veículo capotou. A causa do acidente não foi informada.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a Santa Casa da cidade.