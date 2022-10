Festividades do Dia das Crianças acontece hoje no Salão Comunitário Pereira Jordão

ANDRADINA – As atividades em comemoração ao “Dia das Crianças – 2022” chegaram esta manhã ao Salão Comunitário Pereira Jordão onde é esperada uma multidão de crianças. Ontem, na abertura, centenas de crianças dos bairros vizinhos foram para a frente do Bosque Municipal onde tiveram horas agradáveis entre brincadeiras e a distribuição de quitutes.

A grande festa para as crianças, percorrerá pontos estratégicos da cidade e também na Zona Rural para levar muita diversão as crianças andradinenses.

As ações estão sendo realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Andradina, por meio da Primeira Dama Juçara Lopes com parceria com a Secretaria de Promoção e Assistência Social indo até o próximo 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças.

A primeira-dama Juçara Lopes no informou que serão realizados diferentes envolvendo secretarias do município, levando brincadeiras, brinquedos, gincana, danças e outras atividades.

A Secretária de Assistência Social Silvana da Silva Santos ainda informou que também será contemplada com ações em comemoração ao “Dia das Crianças” contemplando assentamentos.

A Primeira-Dama Juçara Lopes e o Prefeito Municipal Mario Celso Lopes aproveitam para agradecer a todas as pessoas envolvidas nas ações, pois o trabalho coletivo é muito importante para cada vez mais atender melhor a nossa população, em especial, e meu carinho as nossas crianças, que são o futuro do nosso município.

Programação

06/10 – Praça Céu das Artes, 8h30 – 11h00.

06/10 – Área Comunitária da Primavera, 14h30 – 16h30.

07/10 – Campo do Guarani, 8h30 – 11h00.

07/10 – Timboré Agrovila, , 14h30 – 16h30.

08/10 – Bosque do Castanheiras, 8h30 – 11h00.

09/10 –Parque São Gabriel, 8h30 – 11h00.

10/10 – Paranápolis, 8h30 – 11h00.

10/10 – Planalto, 14h30 – 16h30.

12/10 – Praça João Leite, 8h30 – 11h00.

Secom/Prefeitura