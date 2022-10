Motorista de carreta escapa com vida de gravíssimo acidente na Rondon

ANDRADINA – Um motorista escapou apenas com escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em gravíssimo acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (06), no quilômetro 646 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), em frente do Posto Sertanejo e a 100 metros do trevo de acesso ao patrimônio de Paranápolis, divisa dos municípios de Andradina e Castilho. Socorrido pela concessionária da rodovia até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, estava passando por uma bateria de exames. A rodovia está parcialmente interditada.

Segundo Informações apuradas no local pela reportagem do Mil Noticias, o acidente aconteceu quando o motorista de uma carreta Scânia, baú, carregada com dezenas de toneladas de carne coletadas em Santo Antônio de Posse/SP, com destino a Campo Grande/MS, parou no acostamento da rodovia e foi até o posto Sertanejo, segundo ainda o motorista de 32 anos, para pegar um manifesto (autorização), de abastecimento de combustível.

Quando estava retornando para a carreta e entrou na cabine, escutou um fortíssimo barulho e a pancada na parte traseira do baú devido a colisão do bitrem Volvo, próprio para transporte de eucalipto, porém, estava vazio. Esse motorista ainda esterçou o volante para não bater em cheio na traseira do baú.

Depois de bater na traseira do baú, a carreta de transporte de eucalipto ainda saiu batendo contra sua lateral, “rasgando grande parte do alumínio.

Felizmente o acidente não provocou vítimas fatais, mas foi de grandes proporções de prejuízos materiais. “Por sorte ninguém morreu no acidente, apenas a destruição material”, disse o motorista da carrega carregada de carne, que permaneceu pelo local para prestar informações aos policiais rodoviários sobre as causas do acidente.

A rodovia precisou ter uma das pistas sentido oeste interditada durante o atendimento do motorista da carreta de transporte de eucaliptos. Depois foi totalmente fechada para que um guincho da concessionária retirada o “cavalo” do local, provocando um pequeno congestionamento.