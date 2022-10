Inaugurada a Conceitos Clínica odontológica

ANDRADINA – Foi inaugurada na manhã do último sábado (01), a Conceitos Clínica odontológica, localizada na rua Mato Grosso, nº 770, praticamente no cruzamento com a rua Paes Leme, centro, proporcionando para seus clientes o que há de mais moderno em tratamento dentário em Andradina e região, contando com dois profissionais experientes no seguimento, os odontologistas Dilmo Gava Junior, o ‘Dilminho’ e Douglas Silva, além de um quadro profissional de primeira linha.

Presentes ao evento familiares dos dois responsáveis pela clínica, além de colaboradores e parceiros da mais nova empreitada.

A mais nova e conceituada clínica oferece aparelhos ortodônticos convencional, cerâmico e alinhadores invisíveis, Harmonização orofacial: preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, fios de PDO, bichectomia, rinomodelação, lipoescultura cérvicofacial 4D, gerenciamento de pele, lipo de papada enzimática.

Além de tudo isso, trabalha com implantes, restaurações em resina, cirurgia, limpeza e clareamento dental.