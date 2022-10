Morador do bairro Gasparelli morre afogado no rio Tiête

ANDRADINA – O entregador de carnes, Danilo Santos, 36 anos, morador do bairro Gasparelli, morreu vitimado por afogamento na tarde de domingo (02), quando nadava com amigos no rio Tietê, em ranchos à beira do rio Tietê, no bairro no Timboré/Porto de Areia, em Andradina. Seu corpo foi velado das 18h às 21h de segunda-feira, 03, e será sepultado às 9h desta terça-feira, 04, no cemitério São Sebastião.

Segundo informações, Danilo estava com amigos se divertindo no rio, quando mergulhou e não apareceu mais. Depois de 10 minutos que ele não voltava, os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros. Após buscas, os bombeiros localizaram o corpo de Danilo sem vida.

Danilo era entregador no Frivalle e filho do servidor municipal Daniel, que é motorista da Prefeitura lotado no CREAS.