Família Souto presta homenagem ao patriarca Salvador Souto, falecido aos 90 anos

ANDRADINA – A família Souto prestou uma grande e merecida homenagem ao patriarca da família, Salvador Solto, falecido no último dia 26 de setembro, aos 90 anos. Salvador exerceu durante toda vida sua única profissão, a de alfaiate, vestindo grandes personalidades da vida pública e privada andradinense. Seu corpo foi sepultado às 12h do dia 27/09, no cemitério Sã Sebastião.

Salvador foi alfaiate de mão cheia, profissão que começou a exercer aos em tenra idade, aos 14 anos, do qual se especializou, conheceu sua amada, Lourdes Pereira Souto (in memorian), falecida em 2019, com quem foi casado por longos e maravilhosos 67 anos. Ele fazia questão de confirmar em eventos que participava que ela era sua eterna companheira, e só se separam quando do falecimento dela.

Com a honrada profissão de alfaiate Salvador criou 4 filhos, sendo eles Carlos Alberto Souto, José Donizete Souto, Salvador Souto Junior e Paulo Roberto Souto, dos quais se casaram e deram frutos, sendo 9 netos (1 in memorian) e 7 bisnetos, mantendo e eternizando com isso a família Souto.

Neste sábado, 01/10, a partir das 19h, vai ser celebrada a missa de sétimo dia se seu falecimento na Igreja Matriz de São Sebastião, com a presença de vários membros da família Souto, além de amigos e pessoas que admiravam o “Seo” Salvador Souto.

O filho Paulo Souto, do Escritório Real, foi o portador desta linda homenagem publicada pelo Mil Noticias.