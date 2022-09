Corrida Terra do Rei do Gado terá prova inclusiva

ANDRADINA – A 2ª Corrida Terra do Rei do Gado terá uma etapa inclusiva. A corrida que foi um grande sucesso popular, reunindo 250 atletas de todas as partes em sua primeira edição, também estará na vanguarda regional, sendo o pioneiro na realização de uma corrida inclusiva.

A prova será realizada em 16 de outubro numa disputa pelas principais vias de Andradina. Já para os participantes da categoria inclusiva o trajeto será de 2 km.

A largada e linha de chegada terão como palco a avenida Guanabara de onde os corredores sairão ao lado do Oeste Plaza Shoping seguindo em um contorno por ruas adjacentes. Nas provas convencionais serão uma e duas voltas num trajeto de 5 km.

Segundo a professora Luciana Dehira, a corrida é uma iniciativa da Fundação Educacional de Andradina através da Escola Superior de Educação Física de Andradina (ESEFA) e que conta com todo o apoio e suporte da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

“É a primeira vez que vamos fazer essa modalidade. Ainda não tem uma regra limitadora com relação à distância. Tem participante que quer correr 5km e tem participante que vai fazer 1km. Tudo vai depender da dificuldade”, explicou Luciana Dehira.

