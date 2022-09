Lançamento de Distrito Turístico em Andradina acontece em Parque Aquático

ANDRADINA – Nesta quarta-feira (28), uma cerimônia marcada para acontecer as partir das 11h no Parque Acquático Acqualinda, marcará o lançamento oficial do Distrito Turístico de Andradina. O evento que tem como anfitrião o prefeito Mário Celso Lopes, contará com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Vinícius Limmertz, do Secretário de Governo Marcos Penido e do Superintendente do Sebrae Marcos Vinholi. A conquista repercute positivamente entre empresários que já investem no trade turístico local.

O Distrito Turístico de Andradina vai abranger a área de desenvolvimento hoteleiro, na zona urbana, e outras áreas de interesse de desenvolvimento turístico de Andradina.

A área contemplada com o Distrito possui a maior concentração de investimentos do setor, com futuros investimentos que que serão aportados no perímetro.

O Distrito é uma área tutelada pelo Estado onde se desenvolverá alguns políticas de incentivo ao desenvolvimento da atividade turística na cidade.

Ao se instalar em um distrito se tem a facilidade de financiamento e a contrapartida de investimento e infraestrutura urbana e turística – Aeroporto, estradas, água, luz, esgoto, telefone, celular, internet, TV a cabo, fibra ótica, entre outros.