Andradinense é destaque no Brazilian Day em Hamamatsu, no Japão

A participação do andradinense Danilo Arruda no Brazilian Day – Hamamatsu (Japão) fez o publico render-se ao rock, endo um dos momentos mais interativos do evento realizado no início do mês. O Brazilian Day é a mais importante manifestação cultural da colônia brasileira no Japão.

Esta foi a primeira vez da realização do evento em Hamamatsu, uma das maiores concentrações de brasileiros naquele país. O evento reuniu cerca de 25 mil pessoas durante os dois dias de festa, movimentando setores do comércio e turismo da região, com 20 horas de shows, com mais de 30 atrações artísticas e culturais do Brasil.

No palco, dentre as inúmeras manifestações culturais de várias regiões do Brasil, o musico andradinense levou os presentes ao delírio com muito rock nacional e internacional. “Preparamos um repertório com muito carinho para comemorar juntos com os brasileiros os 200 anos de Independência do Brasil. Independência ou rock”, disse.

Danilo, esportista brasileiro, que foi membro da seleção brasileira de baseball, vive no Japão a realização de um sonho de ter uma vida plena no país no qual a cultura o atraiu. Ele vive da música e gastronomia, possuindo um foodtruck (Dan´s Burguer) popular na comunidade brasileira.

O convidado especial foi Toni Garrido, encerrou a festividade com uma grande apresentação que durou quase duas horas. O cantor que está no Japão pela sexta vez, animou o público que cantaram juntos seus sucessos.

Confira os melhores momentos em: https://www.youtube.com/watch?v=K8PBBq8PpCQ

