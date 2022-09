Acidente na vicinal Alianças à Pereira Barreto faz duas vítimas fatais

PEREIRA BARRETO – Dois homens, de 19 e 41 anos, morreram em um acidente na rodovia Comendador Kazuo Namiki, ocorrido na tarde de sexta-feira (23), no km 11, que liga os bairros das Alianças à Pereira Barreto, envolvendo uma carreta e uma camionete. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Pereira Barreto foram acionados para atender a grave ocorrência. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma caminhonete que invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. Com o impacto da colisão, os homens sofreram ferimentos graves e ficaram presos às ferragens do veículo.

Parte da rodovia precisou ser interditada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico legal (IML) de Andradina (SP). As causas da batida são investigadas.