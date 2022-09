Definidas chaves, regras e início do Bate Coração 2022

ANDRADINA – A Secretaria de Esporte, Cultura Lazer e Juventude, reuniu os dirigentes dos clubes que irão disputar o 35º Campeonato Bate Coração 2022 na noite de segunda-feira (19) para o sorteio das chaves da disputa.

Representantes dos nove times inscritos também puderam discutir sobre temas como o regulamento, as punições previstas no regulamento, a data de início do campeonato dentre outros assuntos.

Poderão participar atletas com mais de 35 anos, sendo permitido um atleta de 34 anos. Também pode inscrever um goleiro de 30, morador de Andradina e mais 3 jogadores de fora da cidade.

Depois de analisado o regulamento, que foi colocado pela secretaria e feitos os ajustes propostos pelos coordenadores dos times participantes, foi realizado o sorteio para a definição dos times da CHAVE A e CHAVE B, sendo que os jogos serão entre os times de cada chave.

Chave A

Guarani

Santo Antônio

Lion

ATC Amigos

Chave B

Guaporé

CECAM

Concenge

PSG São Gabriel

Master Guarani

Ficou decidido também que a disputa só iniciará após as Eleições do dia 02 de outubro, e que daí por diante não terão interrupções e na medida do possível também sem adiamento de jogos.