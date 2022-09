Prefeitura divulga lista e locais de provas para Concurso Público

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina divulgou os locais das provas para o Concurso Público para o preenchimento de 127 vagas em vários setores da municipalidade.

A grande quantidade de candidatos fez com que algumas provas tivessem que ser realizadas em mais de uma escola. O candidato deve estar atento ao local que foi dividido conforme a inicial do nome.

O edital com locais e horários estão disponíveis no site da prefeitura através do link: https://www.andradina.sp.gov.br/arquivos/edital_convocacao_concurso_publico_02-2022_23100319.pdf

A expectativa era de receber aproximadamente 1,6 mil inscritos mas esse número superou 6,2 mil inscrições.

O grande contingente de candidatos fez com que a Prefeitura reavaliasse a estrutura disponível para a realização do concurso, sendo necessários novos estudos, principalmente sobre os espaços físicos para a realização das provas.

No concurso, as oportunidades são para os cargos de agente de endemias, agente de saneamento assistente de administração, municipais, auxiliar de serviços diversos, coveiro, escriturário, fiscal de serviços públicos, fiscal fazendário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, guarda municipal, inspetor de alunos, eletricista, jardineiro, motorista, nutricionista, operador de máquinas, pintor, profissional de educação física, técnico em turismo

VAGAS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 20 Vagas

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 2.439,86

AGENTE DE ENDEMIAS – 20 vagas

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 2.439,86

AGENTE DE SANEAMENTO – 8 VAGAS

Carga horária: 36 horas semanais.

Salário: R$ 1.777,31

AGENTE CONTÁBIL – 5 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário – R$ 1.554,21

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – 15 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.554,21

ASSISTENTE SOCIAL – 2 VAGAS

Carga horária: 30 horas semanais.

Salário: R$ 3.431,76

AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 01 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

1.7.5. Salário: R$ 4.528,14

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS – 15 VAGAS

Sendo 01 (uma) vaga reservadas para Pessoa com Deficiência

Carga horária: 40 horas semanais.

1.8.5. Salário: R$ 1.250,00

COVEIRO – 1 VAGA – Cadastro de Reserva

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.649,34

ELETRICISTA – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.380,10

ESCRITURÁRIO – 5 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.380,10

FISCAL DO SERVIÇO PÚBLICO – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 2.133,60

FISCAL FAZENDÁRIO – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 2.652,86

FISIOTERAPEUTA – 1 VAGA

Carga horária: 30 horas semanais.

Salário: R$ 4.699,72

FONOAUDIÓLOGO – 1 VAGA

Carga horária: 30 horas semanais.

Salário: R$ 5.398,51

GUARDA MUNICIPAL – 05 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.300,50

INSPETOR DE ALUNOS – 5 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.250,00

JARDINEIRO – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.250,00

MOTORISTA – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.585,30

NUTRICIONISTA – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 3.162,78

OPERADOR DE MÁQUINAS – 2 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.715,98

PINTOR – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.380,10

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 2.264,19

TÉCNICO DE GESSO – 1 VAGA

Carga horária: 36 horas semanais.

Salário: R$ 2.258,74

TÉCNICO EM TURISMO – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.649,34

TRATORISTA – 2 VAGAS

Carga horária: 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.554,21

TURISMOLOGO – 1 VAGA

Carga horária: 40 horas semanais.

1.27.5. Salário: R$ 2.264,19