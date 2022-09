Arquibancada desaba e deixa pelo menos 60 feridos em evento de motocross

Acidente foi registrado em Jurema, no agreste pernambucano. Bombeiros dizem que prefeitura não solicitou vistoria prévia

JUREMA/PE – Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas após uma arquibancada desabar durante um evento de motocross em Jurema, agreste de Pernambuco. O acidente foi registrado no domingo (11.set). Entre os feridos, estão crianças e idosos.

O público acompanhava o 30º Motocross, promovido pela prefeitura da cidade, quando a estrutura da arquibancada cedeu. Uma pessoa que estava do lado oposto da pista conseguiu flagrar o momento da queda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local na manhã de 2ª (12.set). Segundo a corporação, não houve solicitação por parte da prefeitura para uma vistoria prévia. No dia anterior, uma perícia foi realizada. O laudo identificará as causas do acidente. A estrutura foi montada por uma empresa terceirizada, vencedora de licitação pública e responsável por outros eventos na cidade.

Os feridos foram atendidos no hospital municipal e 30 das 60 vítimas foram transferidas para outras unidades em cidades próximas. Quatro pessoas seguem internadas, incluindo duas crianças.