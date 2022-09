Itamar Borges visita Andradina e recebe apoio do prefeito Mário e vereadores

ANDRADINA – O deputado estadual e ex-Secretário Estadual da Agricultura, Itamar Borges (MDB), realizou na manhã de sexta-feira (16), uma visita ao município de Andradina quando foi recepcionado pelo prefeito Mário Celso, os vereadores Hugo Zamboni e Fabrício Mazotti, além de simpatizantes e correligionários. O candidato à reeleição deve retornar neste sábado (17), à Andradina, quando será realizada uma carreata com o prefeito Mário Celso. Esperava-se a presença do governador Rodrigo Garcia, mas compromissos agendados anteriormente, não será possível.

O deputado estadual explanou sobre sua atuação à frente da Assembleia Legislativa, e do quanto tem olhado para as cidades das regiões noroeste e oeste paulista, já que ele é de Santa Fé do Sul. Ele já destinou vários milhões de reais em emendas para praticamente todas as cidades paulistas, notadamente as que fazem parte desta região de sua maior atuação, incluindo Andradina.

Ele diz que pretende fazer tudo igual novamente e pediu para os presentes no encontro realizado em seu comitê, localizado na rua Paes Leme, próximo do cruzamento com a rua Mato Grosso, centro, para continuarem a acreditar em seu trabalho e darem seu apoio no próximo dia 03 de outubro.

Antes de Itamar Borges, foi o prefeito Mário Celso que usou da palavra para hipotecar seu apoio ao político, dizendo da importância de se ter um deputado estadual que pensa na cidade que ele governa, pois o deputado já destinou inúmeras emendas para Andradina, sendo uns dos maiores nesse quesito. Mário falou ainda que Itamar esta sempre presente em datas festivas no município.

“Investir em infraestrutura é muito importante pra fazer o nosso estado avançar. É com mais trabalho que vamos desenvolver São Paulo. Quero continuar representando os municípios, com muito trabalho e dedicação para trazer mais recursos e ajudar no desenvolvimento do nosso estado e da nossa gente ao lado do governador @rodrigogarciaoficial! Conto com o seu apoio e o seu voto para deputado estadual”, concluiu Itamar.

Conheça um pouco da história de Itamar, contada com garra, esforço e determinação

Sou o Itamar. Pai, marido, filho, advogado e político. Natural de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Fui eleito vereador e prefeito, reconhecido com o prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE por duas vezes. Durante dez meses fui secretário de Agricultura e Abastecimento do estado, implantando uma gestão de muito diálogo com todas as partes envolvidas.

Estou no meu terceiro mandato como deputado estadual, rumo ao quarto. Sou reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia Legislativa, onde presidi a Comissão de Atividades Econômicas, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, do Agronegócio, da Indústria e da Construção e das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Sei cuidar da nossa terra e da nossa gente e ainda tenho muito trabalho a fazer por todo o estado.