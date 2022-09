Nova diretoria da FEA toma posse com a missão de tornar a instituição em uma universidade

ANDRADINA – Em um ato no gabinete do prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, tomou posse a nova diretoria e conselho da Fundação Educacional de Andradina, que tem como presidente a atual secretária de Educação, Estela Goda.

A posse dá início à nova agenda para a Fundação abrindo um rol de possibilidades que culminam no projeto da fundação de uma Universidade Andradinense, que consta no masterplan de desenvolvimento do de Mário Celso para Andradina.

A nova diretoria e conselho tomam posse oficialmente da fundação na manhã dessa sexta (9), declarando aberta um novo tempo para a instituição declarada pública.

“A criação de uma universidade em Andradina abre o caminho para a prosperidade nos mais diversos ramos de atividades, além de trazer para a “nossa casa” uma possibilidade de formação superior para os estudantes da região. Andradina merece isso há décadas, cumpre sua vocação como cidade polo da região e nada mais justo de se fazer isso com uma instituição genuinamente andradinense”, destacou Mário Celso.



O prefeito falou também sobre a valorização dos cursos já existentes, como direto, medicina veterinária e o tradicional curso de Educação Física e além disso sobre a disposição de fazer gestões em Brasília para a aquisição de novos cursos e a promoção do status da FEA a universidade.

O principal objetivo é a conquista de um curso de medicina. Recentemente o município investiu aproximadamente R$ 2 milhões para a desapropriação de um a área nas proximidades do Hospital Veterinário com a finalidade da construção de um Campus.

Diretoria

Presidente – Profª Estela Maria Cassiolato Goda

Vice-Presidente – Dr. Paulo Pereira Assis

Secretário – Ernesto Antônio da Silva Júnior

Tesoureiro – Edgar Dourado de Matos

Segundo Tesoureiro – Geraldo Ardel Pilla

Segundo Secretário – Janaína Toledo de Araújo



Conselho Fiscal Efetivo

Fernando Henrique Ramos

Maicon dos Santos Ramos da Silva

Fernanda Cruz Leonel Santos



Conselho Deliberativo

Edgar Dourado de Matos

Estela Maria Cassiolato Goda

Ernesto Antônio da Silva Júnior

Paulo Pereira Assis

Fábio dos Santos Nogueira

Secom/Prefeitura