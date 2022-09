Governo de Andradina vai asfaltar ligação entre avenidas no Santa Cecília

ANDRADINA – A frente de asfaltamento do Governo de Andradina no bairro Santa Cecília está na reta final da preparação do asfaltamento da ligação da Avenida Moura Andrade e a Avenida Pedro Bentivóglio Filho, uma das mais importantes do bairro, próximo ao distrito industrial da cidade.

Além de promover o asfaltamento de vias inteiras, as novas frentes de asfaltamento deflagradas na gestão do prefeito Mário Celso Lopes está promovendo o asfaltamento de pontos estratégicos, alguns deles deixados para tras por décadas.

O Governo de Andradina já licitou R$ 6,5 milhões em asfalto novo, fruto de recursos próprios e emendas parlamentares. Ainda este ano serão licitados mais R$ 20 milhões para que a cidade chegue a 100% de asfalto em áreas habitadas. Esse recurso vem de R$ 10 milhões de economias do governo e outros R$ 10 milhões do Governo do Estado de São Paulo através do Programa Nossa Rua.

Secom/Prefeitura