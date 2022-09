Mário Celso vai manter piso de enfermeiros e auxiliares contra decisão de Barroso

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, declarou que vai manter o piso salarial dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem a serviço da Prefeitura de Andradina, indo contra a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu no último dia 4, a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que cria o piso salarial da enfermagem.

Mário Celso decidiu que não vai esperar nenhuma decisão e análise afirmando que a classe precisa ser, acima de tudo, reconhecida e valorizada.

“Os auxiliares de enfermagem e enfermeiros que foram beneficiados com o piso salarial recentemente aprovado em Brasília podem ficar tranquilos. Aqui em Andradina vamos mante o pagamento do piso independentemente da decisão do supremo”, afirmou.

Mário Celso explicou que o aumento já está previsto no orçamento e reconhece o esforço desses profissionais da saúde que cuidaram muito bem da população durante o período da COVID 19;

Lira e Pacheco defendem piso

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defenderam a lei aprovada pelo Congresso em mensagens publicadas nas redes sociais neste domingo.

“Não concordo com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao piso e podem contar comigo para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário”, escreveu Lira.

Em uma sequência de posts, Pacheco disse que o piso salarial da enfermagem é uma “medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil”.

“Em nome do Parlamento, tratarei imediatamente dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o STF, já que o tema foi judicializado e houve decisão do eminente Ministro Luís Roberto Barroso”, publicou Pacheco.

Secom/Prefeitura