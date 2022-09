Encontro reuniu empresários e investidores de turismo em Andradina

ANDRADINA – O debate de ideias com o objetivo de aproximar as micro e pequenas e profissionais dos mais variados segmentos do turismo em Andradina, oi a oportunidade que faltava para conhecer o panorama dos investimentos do setor na cidade.



Um evento promovido pela parceria Sebrae, Prefeitura Municipal e a Associação Comercial e Industrial de Andradina reuniu dezenas de empresários e investidores do setor em um “Encontro de Networking de Turismo”.

O encontro foi mediado por Sâmia Borges, turismóloga do Sebrae/ER Araçatuba e Sérgio Zurita, Consultor do Sebrae pela FIA/USP, ainda contando com a participação de Viviane Elois e Marcos Okajima da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa.



“Foi uma oportunidade para que os empresários tivessem o conhecimento do que está acontecendo no município no setor, identificar oportunidades de negócios e parcerias”, disse Viviane Castro Elois.



O evento faz parte das estratégias de desenvolvimento local estabelecido pelo Governo de Andradina para promoção do turismo, focado no encontro e troca de informações entre empresários do setor.

O encontro de networking também foi o ambiente ideal para quem deseja conhecer novos clientes e fornecedores, fomentando o acesso a novos mercados e potencializando a produtividade dessas empresas.

