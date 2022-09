Governo de Andradina faz entrega de aparelhos auditivos

ANDRADINA – As primeiras entregas de aparelhos auditivos, ligadas ao Programa Cirurgia Agora, do Governo de Andradina começaram nesta sexta-feira.



O Cirurgia Agora é um programa inédito no Estado de São Paulo onde a Secretaria de Saúde de Andradina vai promover a tão esperada cirurgia e aparelhos auditivos com recursos do próprio município.



“É melhoria de qualidade de vida para quem merece, a nossa gente andradinense”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.



Segundo o secretário de Saúde de Andradina, Dr João Leme, um novo lote de aparelhos será entregue na semana que vem e assim será até o fim da demanda.



“Com ação inédita, a prefeitura de Andradina vai permitir que estas pessoas escutem melhor, terminando com um transtorno e com a fila de espera pelo equipamento”, disse João Leme.



Cirurgias

O Cirurgia Agora está acabando com a cruel pela espera de um procedimento, as vezes simples, que representa uma grande melhoria na qualidade de vida das pessoas.



“Nós queremos todos que têm necessidade de uma cirurgia de especialidade sejam atendidos o mais rápido possível”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.



Todas as pessoas em fila de espera para cirurgias eletivas estão sendo convocados para realizar a atualização de exames e avaliação médica antes da cirurgia.

O programa vai diminuir o tempo de espera para realização dos procedimentos e, assim, evitar complicações que podem ser provocadas pela evolução das doenças.



“Devemos atender há mais de 3 mil pessoas’, disse.

As cirurgias nesta primeira fase serão de vesícula, amídala, hérnias e histerectomia, que é a remoção cirúrgica do útero, que também pode incluir a retirada das trompas do ovário. O procedimento pode ser usado como medida preventiva ou como recurso para amenizar os avanços no câncer de colo de útero.

Secom/Prefeitura