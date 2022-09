PM de Castilho apreende menor de 17 anos acusado de tráfico de drogas

CASTILHO – A Polícia Militar aprendeu na noite de quarta-feira, 07, um adolescente de 17 anos acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagra-lo com 16 Porções de maconha, com peso total de 44 gramas. Conduzido até a Delegacia Seccional de Andradina, foi apresentado à delegada Michely da Silva Miliorini, que ratificou a voz de apreensão recolhendo a carceragem da seccional e no dia seguinte removido para a fundação CASA, em Araçatuba. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A apreensão do adolescente infrator aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática pelo município de Castilho, quando a equipe com Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti e Cb PM Gomes (Estágio), realizava saturação pelo centro da cidade, tendo em vista o show de Amado Bastista no CTC – Castilho Tênis Clube, afim de evitar furto e tráfico de drogas nas imediações daquele local.

Quando patrulhavam pela Rua Agostinho Cavalcante do Nascimento, os policiais avistaram o adolescente que, ao avistar a viatura policial, mudou o lado da via, jogando algo ao solo e continuando seu trajeto. Imediatamente ele foi abordado e submetido a busca pessoal, nada de ilícito sendo localizado.

Questionado sobre o que havia dispensado, informou que teria dispensado um maço de cigarro que continha em seu interior 04 porções de maconha envoltas em sacola plástica na cor verde. Relatou ainda aos policiais que em sua residência haveria mais duas porções da mesma droga.

Com apoio do CFP – Comando força Patrulha, com Asp Of PM Everton e Cb PM Wander, deslocaram ao endereço por ele indicado, onde reside com sua avó materna G. S. L. Em contato com ela, foi autorizado por escrito, em termo de declaração, bem como ela acompanhou as buscas reali\adas no imóvel e o momento que foi localizado no quarto, entre a base da cama box e o colchão, um estojo na cor preta que continha 12 porções de maconha, idênticas as com ele localizadas anteriormente, totalizando 16 porções.

Após pesadas as respectivas porções, totalizaram 44 gramas da droga. Ele disse ainda que a droga apreendida seria para consumo pessoal.

Diante do material ilícito localizado e não restando dúvidas da comercialização de drogas por parte do adolescente, fato este corroborado inclusive por denúncias anteriores diretamente a equipe , foi dada voz de apreensão por Ato Infracional/Tráfico de Drogas, conduzido o mesmo até a Delegacia Seccional de Andradina, onde foi apresentado à Delegada Michely da Silva Miliorini, que ratificou a voz de apreensão recolhendo a carceragem da Seccional. Em razão da demanda operacional e à chuva, ficou acordado com a Delegada que o menor seria conduzido à Fundação Casa de Araçatuba após o dia amanhecer, o que de fato foi feito.