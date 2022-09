Condutor de 48 anos morre ao capotar caminhonete em estrada rural

BRAUNA – Marcelo Garcia, de 48 anos, morador de Luiziânia, morreu após se envolver em um acidente na tarde de sexta-feira (2), antes das 17h, na vicinal Pedro de Rossi, próximo ao bairro rural Baguaçú, em Braúna.

Segundo o que foi apurado, ele conduzia uma S10 por uma estrada quando, no quilômetro 7 da pista e por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, atravessando o trecho, capotando o veículo e invadindo uma pastagem.

A caminhonete ficou danificada. Garcia chegou a ser levado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Birigui, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Equipe do IC (Instituto de Criminalística) esteve na vicinal realizando perícia, que apontará as causas.

Os laudos devem sair em até 30 dias. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde passou por exame necroscópico. O velório aconteceu no Anfiteatro de Luiziânia e o sepultamento ocorreu no final da tarde de sábado, às 18h, no cemitério do município. O caso será apurado. (Por: Ivan Ambrósio)