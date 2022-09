Câmara de Murutinga acata parecer do TCE e reprova contas da administração Gilson Pimentel

MURUTINGA DO SUL – Por 5 votos a 4, a Câmara de Vereadores de Murutinga do Sul acompanhou o parecer do TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que rejeitou as contas da administração Gilson Pimentel referente ao exercício de 2019, em corrida sessão realizada na noite de segunda-feira, 05. Com as contas rejeitadas, Gilson poderia tornar-se inelegível caso tenha futuras pretensões políticas. Porém, ele poderá recorrer da decisão em instâncias superiores e, até que o caso corra em transitado e julgado, ele terá plenos direitos políticos mantidos.

A sessão que aconteceu na noite de segunda-feira, 05, foi bastante concorrida, comparecendo a imprensa local e regional, já que Gilson governou Murutinga do Sul por dois períodos distintos e vários tinham interesse em saber o destino que seu futuro poderia tomar. Vale salientar que mesmo com as contas rejeitadas, o ex-prefeito deve buscar seus direitos políticos de volta, já que julga que o que aconteceu foram falta de adequações e, principalmente, explicações sobre os gastos públicos.

VOTO A VOTO

Votaram a favor do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo(TCE), rejeitando as contas do exercício de 2019 do ex-prefeito Gilson Pimentel os vereadores: Felipe de Carvalho Pariz, o “Japonês’, Vanderlei Ferreira, Maurício Donizete de Freitas, Maria Ribeiro dos Santos e Adeildo de Oliveira, o “kikão”.

Contra o parecer do TCE votaram: a presidente Anuxa Salles, o vice Adriano Humberto Nunes, o “Maninho”, João Pachoaleto e José Ferreira da Silva Filho, o “Ferreirinha”.

CABE AO PREFEITO

Cabe ao prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo Estado ou pelo governo federal e como administrar o que é arrecadado de impostos, como IPTU e ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. Para isso, conta com secretários que são nomeados. O prefeito também precisa trabalhar junto com os vereadores, que representam os cidadãos no Legislativo municipal.

VEREADORES

Os vereadores são responsáveis por elaborar e propor leis. Os vereadores podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas. E têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte do município.