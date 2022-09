Idoso de 79 anos é preso acusado de zoofilia

PRESIDENTE VENCESLAU – Um idoso de 79 anos, morador do município de Presidente Venceslau/SP, foi preso pela Polícia Rodoviária na tarde de segunda-feira, 05, inicialmente acusado de dirigir sob efeito de bebida alcoólica e, posteriormente, por crime de zoofilia, ou seja, molestar sexualmente uma cadela que foi encontrada amarrada dentro do porta-malas do veículo que ele dirigia. Encaminhado junto com o animal e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil do município, foi ratificada a voz de prisão e o indiciado permaneceu preso à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar Rodoviária em patrulhamento ostensivo na rodovia Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563), km 079, trecho que para pelo município de Presidente Venceslau, e realizou fiscalização de trânsito no veículo Ford/Fiesta ano 2007 com placas daquele município.

Durante a fiscalização e vistoria, foi constatado sinais notórios de embriaguez no condutor, homem de 79 anos, morador do município de Presidente Venceslau/SP, que foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), tendo como resultado 0,64 mg/L de álcool por litro de Ar-Alveolar, ou seja, caracterizando a infração de trânsito e o crime de embriaguez ao volante.

Ainda pelo local e em vistoria pelo interior do veículo, foi localizado um animal canino (fêmea), amarrada com um arame de cobre no interior do porta-malas possuindo, aparentemente, sinais de maus tratos (Zoofilia).

Com auxílio da verificação de um médico veterinário, foi constatado realmente os maus tratos e, na Delegacia de Polícia Civil em Presidente Venceslau/SP, foi ratificada a voz de prisão e indiciado permaneceu preso à disposição da justiça.

O animal foi entregue a ONG ADAPEV do município de Presidente Venceslau/SP, onde permanecerá sob cuidados.