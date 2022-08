Polícia Militar de Itapura prende grávida de 7 meses por tráfico de entorpecente

ITAPURA – A Polícia Militar de Itapura prendeu na noite de quarta-feira, 17, uma mulher identificada por A. S. C., de 28 anos, grávida de 7 meses, acusada de tráfico de entorpecentes, depois de flagrada com 42 porções de maconha, 68 de cocaína, 326 porções e 01 pedra bruta de crack, a quantia de R$ 512,00 em dinheiro, além de 01 balança de precisão. Encaminhada à Delegacia de Polícia, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido.

A prisão da acusada aconteceu por volta das 19h40, quando a equipe composta pelo Cb PM Leandro e Sd PM Bruno, do município de Itapura, ao realizarem patrulhamento no bairro Bela Vista, visualizou o motorista A. A. C. M., de 44 anos, em frente à residência dela e, ao notar a presença da viatura policial, se desvencilhou de um invólucro que estava em suas mãos.

Imediatamente a equipe policial realizou a abordagem e revista pessoal, nada sendo encontrado com ele. Ao verificar o que ele havia jogado fora, localizou o invólucro e ao abri-lo, constatou ser crack.

Os policiais militares observaram o quintal da residência de A. S. C. e visualizaram o momento em que ela arremessou para os fundos da casa uma sacola plástica de cor branca, sendo solicitada sua presença na calçada da casa. Ao sair do interior da residência foi questionada sobre a sacola, alegando que era o entorpecente e que estava vendendo para custear as despesas que teria com seu filho.

A sacola plástica que ela jogou foi localizada e ao verificar seu interior, foram encontradas 42 porções de maconha, pesando 160 gramas, 68 porções de cocaína pesando 28 gramas, 326 porções, além de 01 pedra bruta de crack pesando um total de 147 gramas, a quantia de R$ 512,00 em dinheiro, além de 01 balança de precisão.

A dona de casa foi conduzida ao Distrito Policial, sendo autuada em flagrante delito por tráfico de entorpecentes. Toda a droga, dinheiro e balança de precisão foram apreendidos.