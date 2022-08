Capotamento deixa mulher ferida na SP-294 em Dracena

Acidente aconteceu no perímetro urbano da cidade ao lado do Parque Dracena.

Por volta de 08h15 de sábado (13), foi registrado um acidente com vítima na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, Km. 646+900, trecho que passa pelo município de Dracena.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem do Site JZ, uma mulher de 24 anos, moradora de Junqueirópolis, conduzia um veículo Celta, placas Mercosul, no sentido à Dracena, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, cruzou a pista e capotou, batendo em um barranco além do acostamento. (Local com 4 pistas). Ela vinha a trabalho em uma Loja de Móveis.

Informações a serem confirmadas, é que possivelmente ela tenha sido fechada por uma caminhonete que se evadiu do local.

A condutora que estava sozinha no veículo, foi socorrida com ferimentos na cabeça ao Pronto Atendimento Municipal de Dracena, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar Base Operacional de Adamantina, Funcionários da Concessionária Eixo e Perícia Técnica compareceram ao local para os devidos procedimentos.