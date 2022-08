Mulher de 47 anos morre após colidir Biz em coqueiro de avenida em Birigui

BIRIGUI – Uma mulher de 47 anos, Alessandra Aparecida Gallo, moradora de Birigui (SP), morreu na final desta manhã de terça-feira (16), após um possível mal súbito. Ela trafegava em uma Honda/Biz pela Avenida Euclides Miragaia, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o sentido e colidiu contra um coqueiro.

Segundo o que foi apurado pela nossa reportagem, os policiais militares Soldado Marcos e Soldado Faria, se encontravam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via Copom, para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima, pela Avenida Euclides Miragaia, próximo ao Jardim do Trevo.

Ao comparecerem no local constataram que a vítima tratava-se de uma mulher, identificada posteriormente por Alessandra Aparecida Gallo, a qual se encontrava caída ao solo, próxima a um coqueiro. Que logo após chegou uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo notado que a vítima estava sem os sinais vitais, que a todo tempo a equipe tentou reanimá-la, a qual depois de várias tentativas, foi levada ao Pronto Socorro Municipal.

Testemunha

Ainda com o que foi apurado, os militares, em contato junto ao frentista, do Posto J3 Rondon, o qual informou-lhes que no horário do acidente aproximadamente 11h48min estava abastecendo um veículo no posto, quando presenciou a condutora do veículo Honda/Biz, tombando pela via, informando ainda, que a vítima encontrava-se sozinha e não envolveu nenhum outro veículo.

Os militares ainda informaram, que havia marcas no coqueiro que a vítima estava próxima, podendo ser tais marcas provenientes de um choque do veículo da vítima contra o coqueiro. Em seguida, os policias se dirigiram ao Pronto Socorro Municipal, sendo informados pelo médico Dr. Luciano Velame, que a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.