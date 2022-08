Mostra de música instrumental vai reunir renomados músicos

ANDRADINA – Promovida pela Secretaria de Esportes, Cultura Lazer e Juventude do Governo de Andradina a Mostra de Música Instrumental vai reunir alguns dos grandes nomes da música regional;

O evento, que acontece no próximo dia 19, às 20 horas no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, vai promover um verdadeiro show gratuito dos gêneros rock clássico, blues, chorinho e bossa nova, com Trio LP de Araçatuba e músicos locais.

Segundo o secretário André Ricardo Lopes. Entre as presenças confirmadas estão Henrique Pereira, renomado contra baixista e o baterista Felipe Almeida. “Ambos integraram o grupo 12 mãos e tocaram em vários países da América Latina, além de acompanhar artistas de grande porte do cenário musical brasileiro”, disse André.

Eles já estiveram no Domingão do Faustão, na época da rede Globo sendo campeões do quadro “Se Vira Nos 30”.

Secom/Prefeitura