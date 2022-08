Judocas de Andradina classificam se no Campeonato Paulista

ANDRADINA – No último sábado dia 13 de agosto de 2022, a equipe de judô do Sensei Dickson José Barros Vieira, do projeto realizado no CSU, da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura Lazer e Juventude de Andradina, em parceria com a Associação de Judô Andradinense – formadas por pais e judocas do projeto – participaram do Campeonato Paulista – Fase Regional na cidade de Guararapes/SP, na qual participaram várias cidades da região.

Nossos atletas representaram brilhantemente nossa cidade, sendo vários judocas premiados em primeiro, segundo e terceiro lugar e classificados para a próxima etapa do Campeonato Paulista- Fase Inter Regional.

Os judocas classificados em primeiro lugar foram: Julia Garcia Almeida, Sub 15, -57kg; Kiara Camili Citro Rossete, Sub15 -63kg; kaique Henrique Duarte Frutuoso Sub15, -81kg; em segundo lugar os judocas: Celso Yuji Ferreira Kooti, Sub15, -41kg; Adam Yutah Yamaguchi Marques, Sub18, -60kg; Joaquim Felipe Feliciano Espindola, Sub18, -66kg; Ryan Pereira Monteiro, adulto, -60kg; e em terceiro lugar Rodrigo Ribeiro dos Santos, Sub18, -66kg.

O Sensei Dickson ressalta a importância do judô, não somente como prática esportista, mas principalmente como filosofia de vida, pois resgata valores importantes na vida como respeito, limites, persistência e perseverança que auxiliam os atletas não somente dentro do tatame como na convivência na sociedade. Cita ainda uma mensagem do Sensei Jigoro Kano criador do judô que diz: “conhecer-se é dominar-se, dominar-se é triunfar” O projeto funciona no CSU às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, no período das 18:30h às 20:00h para crianças de 06 até 12 anos; e das 20:00h até as 21:30h para adolescentes e adultos. Atualmente, o projeto atende cerca de 50 atletas entre crianças, adolescentes e adultos.

A prefeitura de Andradina não vem medindo esforços para incentivar as práticas esportivas na nossa cidade, com melhorias nos espaços, valorização dos profissionais e oportunidades de participação em campeonatos.

Secom/Prefeitura