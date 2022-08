Motorista é preso com carro abarrotado de cigarros do Paraguai

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de quarta-feira, 10, o trabalhador rural J. G., de 34 anos, motorista de um Fiat Siena, na cor prata, acusado de contrabando, depois de flagra-lo com o veículo abarrotado de cigarros oriundos do Paraguai. Encaminhado para a Polícia Federal de Araçatuba, foi indiciado e preso. A carga de cigarros e o veículo foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 9h, durante desencadeamento da operação “Sufoco/Interior Mais Seguro”, quando policiais militares rodoviários de equipes TOR – Tático Ostensivo Rodoviário visualizaram o retorno repentino de um veículo Fiat/Siena, na Rodovia Assis Chateaubriand (altura do Km 342), que passa pelo trecho de Santópolis do Aguapeí, o qual adentrou a uma estrada rural não pavimentada.

Foi realizado um breve acompanhamento e, após sua abordagem e vistoria veicular, foi localizada grande quantidade de pacotes de cigarros da marca “EIGHT”, oriundos do Paraguai e desprovidas de documentação fiscal, caracterizando o contrabando.

Questionado sobre a carga ilícita, o motorista do veículo confessou que a mercadoria é produto de contrabando do Paraguai, informando ainda que o Siena lhe foi entregue no município de Umuarama/PR, já carregado e teria como destino “uma cidade do interior de SP” e que pelo transporte receberia o pagamento de R$ 1 mil.

Encaminhado junto com a carga de cigarros e o Fiat Siena até a sede da Polícia Federal em Araçatuba, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Os cigarros e o veículo foram apreendidos.