Marido da apresentadora Ana Paris morre em acidente em rodovia

ARAÇATUBA – O empreendedor Fernando Vilerá, 42 anos, morador em Araçatuba (SP), morreu após o carro que ele conduzia bater de frente com uma carreta na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), na tarde de segunda-feira (8). Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a vítima morreu no local e seu corpo ficou preso às ferragens. As Polícias Rodoviárias e Militar, homens do DER, corpo de Bombeiros SAMU, precisaram interditar a pista por algumas horas até a remoção do corpo e liberação completa da pista, o que só aconteceu horas depois do acidente.

O acidente aconteceu próximo do quilômetro 52, logo após o término do trecho duplicado da rodovia, já no perímetro urbano de Araçatuba (SP). Segundo o motorista da carreta, o automóvel dirigido pela vítima invadiu sua pista e, mesmo ele tentando desviar, não teve como evitar o acidente fatal.

Fernando dirigia um Fiat Cronos pela Elyeser, sentido Santo Antônio do Aracanguá à Araçatuba e, por motivos a serem investigados, invadiu a pista contrária, em trecho duplo, ocasionando a colisão. No local a ultrapassagem é proibida.

No acidente o motorista da carreta sofreu contusões nas pernas e costas, mas sem gravidade e foi socorrido até a unidade de saúde mais próxima para ser melhor avaliado e medicado. Depois foi liberado para prestar informações de como tudo aconteceu aos policiais rodoviários que atendeu a ocorrência.

DESPEDIDA EMOCIONANTE

Ana Paris, que ficou conhecida em Andradina por ter trabalhado no Sistema Regional de Comunicação (SRC TV), na assessoria da Santa Casa local e na administração do ex-prefeito Jamil Ono, se despediu do companheiro em redes sociais de uma forma emocionante. Os dois, depois do casamento, tiveram uma filha chamada Ayla e se mudaram para Araçatuba, onde ela deu continuidade a outros projetos e ele foi trabalhar em sua área.

Mostrando uma firmeza peculiar a ela, Ana disse que estava bem, e quando estiver ‘pronta’, ou seja, restabelecida, voltará a compartilhar com todos sua nova trajetória com a pequena Ayla. (fotos: RP10 e arquivo pessoal)