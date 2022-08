Cecam realiza sábado a semifinal da Copa Máster 40 anos

ANDRADINA – A diretoria de esportes do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, realiza na tarde deste sábado, 13, a partir das 16h30, duas partidas validas pela fase semifinal da Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, nos confrontos que definirão as duas equipes classificadas para a grande final da competição, marcada para acontecer no dia 13 de agosto próximo. Todos os esportistas estão convidados.

No primeiro jogo da tarde de sábado, 13, começando a partir das 16h30, o confronto entre Amigos do Guarani x Despachante 3 Lagoas/Comercial E. C., com arbitragem de Paulo (Três Lagoas/MS).

Em seguida, a partir das 17h30, se enfrentam as equipes do Santo Antônio x Marcelinho Auto Car/Nippon Fibra Ótica, tendo na arbitragem o experiente Alberto Pipino.

COBRANÇA DE PENALIDADES

Em caso de empate em alguma das partidas, o vencedor será definido através da cobrança de 5 penalidades máximas. Permanecendo o empate, serão feitas cobranças alternadas até que seja definido o vencedor.

ARTILHEIROS

Dividindo a artilharia da competição estão dois atletas do Santo Antônio: Marcio Richardes e Julio Cesar, os dois com 7 gols cada; Logo atrás vem o centroavante Roni Cesar, com 6 e Claudinei Lopes, com 5, os dois do time Amigos do Guarani. Cristiano Pinho (Santo Antônio), Marcio Linhares (Despachante) e Altair Tranin (Marcelinho), todos com 5 gols também.

Os organizadores não forneceram a situação da defesa menos vazada.

CECAM – O CLUBE DO ESPORTE

O Cecam vem experimentando grande presença de público nos jogos da Copa 40 Anos e não deve ser diferente na tarde deste sábado, 13, além da grande final da competição.

Por falar em publico de final, a final do Campeonato Amador de Futebol Mini Campo 2022, realizado na manhã do último domingo, 07, registrou uma das maiores presenças que o clube já teve para assistir uma partida de futebol. O Audax acabou ganhando do Cecam por 2 a 0, mas quem ganhou com tudo isso foi o clube, sorteado para ser sede daquela grande final e dando show de competência em sua realização, com suporte da Secretaria Municipal de Esportes.