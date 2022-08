AMEs de Araçatuba e Andradina vão avaliar pacientes para mutirão de cirurgias

Pacientes foram agendados pelos municípios.

Uma mega ação vai ocorrer neste sábado (6) para a realização de 7,5 mil consultas de avaliação pré-operatórias para o Mutirão de Cirurgias. Na região de Araçatuba, os pacientes serão avaliados nos AME de Andradina e de Araçatuba. A mobilização ocorrerá em todo o Estado, com pacientes agendados pelos municípios.

“Estamos iniciando a megaoperação de avaliação pré-operatória. Essa ação faz parte do Mutirão de Cirurgias que está sendo feito em todo o estado de São Paulo e na capital. Nós temos como objetivo todos os sábados nos AMEs do estado poder fazer agendas de pré-consultas antes das cirurgias para que as pessoas possam ser avaliadas”, disse o governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O objetivo é acelerar a fila de cirurgias acumulada durante o período da pandemia, quando os leitos foram priorizados para o atendimento da COVID-19. A ação ocorrerá em 22 hospitais e 41 AMEs e envolverá mais de mil profissionais de saúde que estarão exclusivamente nestas unidades durante o sábado para a realização destas avaliações.

“É uma mobilização em todas as regiões do Estado e que vai agilizar a realização das cirurgias dos pacientes do Mutirão. Esta ação é fundamental, pois este é um passo importante e obrigatório para a realização das cirurgias”, destacou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

A ação também conta com a parceria do Hospital São Paulo, que disponibilizará uma equipe itinerante de médicos para a realização destas consultas pré-operatórias em todo o Estado. Neste sábado (6) os profissionais do hospital farão uma ação especial em uma Unidade Básica de Saúde em Ferraz de Vasconcelos, com a avaliação de 300 pacientes.