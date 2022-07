Polícia Civil de Andradina recupera celular da vítima de estelionato

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina conseguiu recuperar e devolver à vítima um telefone IPHONE XR, vendido via internet (whats App), porém, cujo pagamento não foi efetuado pelo autor. Ao entrar no caso, policiais da DIG – Delegacia de Investigações Gerais descobriram que o telefone estava na cidade de Poços de Caldas/MG, entrando em contado com policiais daquela cidade mineira e reavendo o aparelho.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, o auxiliar administrativo D. C. S., de 20 anos, residente no Bairro Cohab São João, através de uma rede social, colocou a venda um telefone IPHONE XR, e negociou referido aparelho através do whats app, vendendo a B. D.C.S (nome possivelmente falso), oportunidade em que encaminhou o telefone celular para a cidade de Barra Velha/SC, como combinado com aquele comprador.

Entretanto, não recebeu dinheiro da negociação.

Investigadores da DIG de Andradina conseguiram localizar o telefone celular com uma pessoa na cidade de Poços de Caldas-MG, onde foi apreendido por policiais civis daquela cidade e e encaminhado à DIG, ocasião em que foi restituído à vítima.