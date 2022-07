Dupla é presa pela Polícia Civil furtando vasos de bronze do cemitério local

ANDRADINA – Policiais civis prenderam na manhã do último dia 19, o desempregado T. N. S., e o pedreiro D. R. S. S., os dois de 34 anos, acusados de furto qualificado depois de flagra-los em um veículo com 7 vasos de bronze furtados do cemitério São Sebastião. Cada vaso vale em média R$ 1 mil. Encaminhados para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. Os objetos foram devolvidos ao administrador do cemitério.

As prisões dos dois acusados, que já possuem passagens policiais aconteceu quando os policiais da DIG, com apoio dos policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e 2º DP (Distrito Policial), tomaram ciência de que na madrugada de terça-feira, 19, foram furtados diversos vasos de bronze do cemitério Municipal e que ainda não havia sido registrada a ocorrência.

Os policiais foram informados ainda, por meio de denúncia, de que um dos autores do furto era conhecido dos meios policiais, pois fora preso recentemente, mas que já se encontrava solto praticando novos crimes.

Diante das informações e denúncias devidamente apuradas, em diligência na rua Cristovão Colombo, bairro Santa Cecília, os policiais encontraram um veículo GM Astra, de cor prata, estacionado defronte a casa onde o suspeito costuma usar entorpecentes. Inclusive a última prisão dele ocorrido em junho foi quando estava dentro da mesma casa e foi flagrado com uma porção de crack.

Ao chegarem ao local denunciado, prontamente os policiais visualizaram sete vasos de bronze no banco traseiro do veículo Astra.

Ao chamarem os moradores da casa, apresentaram-se T. N. S., (34 anos, desempregado) e D. R. S. S., (34 anos, pedreiro), os quais foram questionados sobre a propriedade do veículo.

T. N. S., nada disse e se manteve calado, enquanto D. R. S. S., confessou que na madrugada de hoje, ele e T.N.S., subtraíram os sete vasos de bronze do Campo Santo.

Os vasos foram reconhecidos pelo administrador do cemitério, o qual afirmou que cada um valia aproximadamente R$ 1.000,00.

Apresentados ao delegado de polícia titular da DIG de Andradina, T. N. S., e D. R. S. S., foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado pela escalada do muro do local e pelo concurso (participação) de pessoas.

Foi representado (requerido) pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas, ficando os indiciados à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Pereira Barreto-SP, para realização da audiência de custódia por videoconferência.

FURTO DE BATERIAS

A Polícia Civil também está investigando a participação dos dois em uma série de furtos de baterias de automóveis e caminhões. Foram pelo menos seis furtos registrados nos últimos dias e duas delas foram localizadas com a dupla.