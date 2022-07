Definidos os horários e locais dos confrontos das semifinais do Amador

ANDRADINA – Depois de uma reunião realizada na última terça-feira, 19, entre dirigentes das equipes envolvidas e representantes dos responsáveis pela organização, foram definidos os locais e horários dos confrontos da fase semifinais do Campeonato Mini Campo de futebol Amador 2022, lembrando que quem possui as melhores campanhas ficaram com o direito de decidirem a segunda e decisiva partida em seus domínios (fator casa). Os dois vencedores dessa fase semifinal fazem a final da competição no próximo dia 07 de agosto em jogo único.

Na primeira partida das semifinais (ida), no dia 24 de julho, a partir das 8h15, no ATC, o Audax enfrenta o Guarani F. C.

No mesmo dia 24, porém, às 9h30, no campo do bairro São Gabriel, o PSG encara o Cecam F. C.

Pelas segundas e decisivas partidas, no dia 31 de julho, a partir das 8h15, no campo do Cecam, o time da casa encara o PSG/PQ São Gabriel.

No mesmo dia 31, porém, às 9h30, no campo do Guarani (o Botegão), o Guarani encara o ATC/Audax.

Lembrando que quem somar o maior número de pontos nessas duas partidas das semifinais automaticamente está apto para disputar a final da competição no dia 07 de agosto. Havendo igualdade nos critérios elencados pelos organizadores, as vagas para a final serão disputadas nas penalidades.

ARTILHARIA

Até a realização da rodada do último final de semana o artilheiro do Campeonato Amador está sendo João Paulo (Guarani), com 6 gols. Outros jogadores o seguem de perto, tanto por equipes que estão na semifinal, como de outras que já foram eliminadas e não jogam mais. Quem pode ameaça-lo ainda são Ariel e Endheu Nesiyama, o “Japa”, os dois do Audax, ambos com 4 gols; Marcinho Tuffy (Cecam), Felipe de Paula (Guarani) e Sérgio Junior (Audax), todos com 3 gols cada.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada até o momento é a do Cecam, com 4 gols sofridos; em seguida vem a do Audax, 5 e Guarani, 6.

SUSPENSÕES

Para esta primeira partida da semifinal apenas um jogador está suspenso: Anderson Barbosa (Cecam), 1 jogo.

PUNIÇÃO PESADA

A Secretaria Municipal de Esportes pesou a mão nos julgamentos de jogadores e dirigentes que por uma razão ou outra transgrediram as regras de um bom relacionamento, e mostra com isso que não justifica que, mesmo se for considerado o erro de algum árbitro, dar a ele o direito de invadir campo, ameaçar juiz ou mesário. Alguns deles pegaram dois anos de suspensão, confiram.

Moisés Rodrigues dos Santos e Fabrício Neris Teixeira (os dois do Guarani), com punição de 540 dias + 10 jogos a cumprir, a partir de 20 de julho de 2022, cada um;

Alex Fabiano, o “Lê”, do ATC/Audax, com punição de 270 dias, mas 5 jogos a cumprir; Emerson da Silva (PSG/WN/FCWebTV), 270 dias, mas 5 jogos a cumprir.

Rosimário Nascimento, o “Rosi” (Pumas Porto/Global), 180 dias + 10 jogos a cumprir.

MANOEL MESSIAS