Homem é preso ao provocar acidente e fugir sem prestar socorro à vítima

ANDRADINA – Um homem identificado por J. R. O. J., foi preso pela Polícia Militar na noite da última terça-feira, 19, acusado de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, provocar acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro à vítima. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou o resultado da audiência de custódia. O veículo que ele dirigia foi apreendido.

A prisão do homem aconteceu quando ele provocou um acidente de trânsito com o veículo que dirigia, um GM Celta, na cor prata, literalmente atropelando uma moça em uma motocicleta. A jovem foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicada e liberada para registro da ocorrência no plantão policial.

Depois do acidente o motorista do Celta fugiu do local sem prestar socorro à vítima, batendo ainda a roda dianteira direita do veículo na guia de sarjeta provocando o estouro do pneu. Ao insistir na fuga ele acabou destruindo toda a borracha do pneu e ainda amassando completamente a roda de ferro.

A Polícia Militar foi acionada e, depois de uma equipe registrar a ocorrência no plantão policial, outras equipes passaram a patrulhar pela cidade e conseguiram localizar o veículo trancado e estacionado quase no final da rua Paes leme, no bairro Pereira Jordão.

Pela placa (mesmo sendo de Ilha Solteira), os policiais conseguiram chegar ao autor, que foi localizado ali próximo na residência de parentes. Policiais militares constataram que ele estava sob efeito de bebida alcoólica devido a voz pastosa, andar cambaleante e dificuldades de raciocínio lógico.

Foi encaminhado ao plantão policial, mas recusou soprar o etilômetro, sendo examinado pelo médico legista, que constatou a embriagues. O delegado não arbitrou fiança e determinou seu recolhimento à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou audiência de custódia.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

No outro dia, quarta-feira, 20, em audiência de custódia virtual, a justiça determinou o pagamento de fiança para que ele responda ao processo em liberdade, sendo paga por familiares e ele solto.