Marido é preso em flagrante após usar corda para tentar enforcar a própria esposa em Santa Mercedes

SANTA MERCEDES – Um homem de 55 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na madrugada de quarta-feira (20), em Santa Mercedes (SP), próximo de Panorma. Segundo a Polícia Civil, a vítima do crime foi a esposa dele, uma mulher, de 40 anos.

A tentativa de feminicídio ocorreu quando a mulher foi acordada com uma corda amarrada sobre o seu pescoço pelo seu marido, que estava em cima dela.

De acordo com a Polícia Civil, o homem também agrediu a vítima com tapas.

Após gritar e tentar se livrar do agressor com o uso da sua força física, a mulher foi levada para o Pronto Atendimento de Tupi Paulista (SP) pelo próprio marido.

A vítima ficou com inchaços, dores no pescoço e escoriações no rosto.

Na unidade de saúde, a Polícia Militar foi acionada e, após a confissão do crime, deu voz de prisão em flagrante ao homem por tentativa de feminicídio e ameaça.

Ao ser questionado e confessar a agressão, ele alegou sofrer problemas psiquiátricos e tomar medicamentos controlados. Segundo o homem, no momento em que a mulher gritou, sua consciência foi “retomada” e o mesmo parou com o ato.

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal, que residia no mesmo imóvel, vivia em união estável havia oito anos. A esposa tentava terminar o relacionamento, porém, o homem não concordava com a separação.

A Polícia Civil fez o pedido à Justiça de concessão de medida protetiva à mulher.

De acordo com o delegado Bruno Verginassi, o exame de corpo de delito já foi realizado na vítima.

Ele acrescentou que a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), em Dracena (SP), para ser submetida ao exame de corpo de delito na mesma quarta-feira (20).

O autor do crime, também no mesmo dia 20, passou pela audiência de custódia na Justiça, que converteu o flagrante em prisão preventiva. Com isso, o suspeito foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá (SP).

Segundo o delegado, o homem vai responder por tentativa de feminicídio por asfixia através de enforcamento.

O inquérito será concluído, relatado e encaminhado ao Poder Judiciário e, conforme a Polícia Civil, todo o procedimento deverá ser finalizado no prazo de dez dias.