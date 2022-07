Elektro e Assistência Social fazem troca de lâmpadas para população de baixa renda

ANDRADINA – A concessionária de energia Elektro em parceria com a Secretaria de Promoção e Assistência Social está trocando as lâmpadas gratuitamente para a população de baixa renda no município.

Na manhã de quinta-feira (14) um encontro entre a secretária Silvana Silva e com o representante da Elektro Fábio Costa trouxe esclarecimento sobre o programa de eficientização de energia. “Para nós é um prazer ajudar a população a reduzir a sua conta de energia, já que a tecnologia led é mais econômica. Essa tecnologia vai chegar a população que mais precisa”, disse Costa.

Segundo Silvana, para ter acesso a troca das lâmpadas a população deve procurar uma das três unidades do Cras no município e requerer adesão ao programa. Serão cinco lâmpadas por família. As lâmpadas antigas devem ser apresentadas para a troca.

Importância

Trocar lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas por modelos de LED representa uma economia de até 40% no sistema de iluminação. Para contribuir com a redução do consumo em comunidades populares localizadas nas suas áreas de concessão, a Elektro promove a entrega de lâmpadas mais eficientes.

A iniciativa faz parte do Projeto Energia com Cidadania, que integra o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O projeto contribui para a redução do consumo de energia da população que mais precisa economizar, como também contribui para hábitos mais sustentáveis com o uso da energia. Com a troca das lâmpadas de LED em cada residência conseguimos beneficiar a população.

Uma das vantagens de participar das ações e trocar as lâmpadas ineficientes por LED é conseguir a mesma capacidade de iluminação gastando menos energia, já que elas têm potencias menores. Além disso, têm uma durabilidade maior do que outros modelos e o seu descarte pode ser feito em lixo comum porque elas não têm materiais tóxicos na sua composição, como o mercúrio, presente nas fluorescentes.

Secom/Prefeitura