Cultura faz Happy Hour toda sexta-feira

ANDRADINA – A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer e Juventude, criou mais uma opção de lazer semana para a cidade. Com parceria com a iniciativa privada foi criada o Happy Hour Cultural, todas as sextas-feiras na explanada do Centro Cultural de Andradina.

Além de música, dança, exposições e teatro, o evento fortalece a cena gastronômica com a presença de “foodtruckers”.

A primeira noite contou com a presença do DJ Harley Cabral que relembrou sucessos dos anos 80, uma ´pedida perfeita para juntas os amigos e dançar os “passinhos” e voltar a viver a época da “Disco”. Com todo mundo dançando no mesmo ritmo uma multidão invadiu a pista de dança improvisada no Centro Cultural com as coreografias que, atualmente, a galera só anda acostumada a ver só em filme.

“Foi de voltar no tempo do “passinho”, que fazia sucesso nas danceterias. Teve gente que se acha velho demais para dançar, e descobriu que a dança começa na alma”, disse o secretário de Cultura André Ricardo Lopes.

Secom/Prefeitura