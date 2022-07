Andradina entra na rota Gastronômica do Estado de São Paulo

ANDRADINA – O município de Andradina foi contemplado com o Programa “Rotas Gastronômicas SP”, iniciativa que tem como objetivo reconhecer e promover os principais produtores e estabelecimentos de diversas cidades do Estado de São Paulo, para divulgação e fortalecimento da cadeia culinária local.

A ação efetiva retrata ainda o caminho percorrido pelos produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos moradores. O Projeto pode se tornar um grande instrumento de fomento e desenvolvimento econômico para empresas que estão localizadas em Circuitos Turísticos do Estado de São Paulo.

O Programa Rotas Gastronômicas é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, que busca valorizar e ressaltar as identidades presentes nas localidades, entre outros objetivos, promovendo roteiros turísticos gastronômicos do Estado com o intuito de incentivar a cadeia produtiva da alimentação e do comércio.

Puderam participar produtores, agricultores familiares, restaurantes, bares e similares, docerias, cafeterias, padarias, dentre outros que integrem e caracterizem o turismo gastronômico da região, desde que possuam características regionais, relação com a cultura, história local e potencial de atração de turistas.

Em Andradina foram selecionados 06 estabelecimentos que receberam a visita da jornalista Célia Perrone e da fotógrafa Calu Machado para fotos, vídeos e degustação dos produtos selecionados que foram:

1. Bufalare Artesanal- Sorvete de Doce de Abóbora com coco, Requeijão de corte, doce de leite tradicional e doce de leite zero açucar

2. Planeta Burguer – Parmegiana do Léo

3. Anderson – Sashimi de Piranha do Tio Nico

4. Mirtes – Farinha de Banana Verde

5. Lourenço Haik – Cachaça D` Lourenço

6. Rei do Gado – Cupim temperado com limão e Hambúrguer artesanal na churrasqueira

