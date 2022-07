Mulher foi morta pelo marido com tiro no rosto porque queria assistir televisão

O crime aconteceu em uma fazenda em Água Clara. O homem ainda tentou cometer suicídio com a própria espingarda.

ÁGUA CLARA/MS – Márcia Lescano, 41 anos foi morta com tiro de espingarda pelo marido Márcio José Mendes Pires, de 32 anos, porque queria assistir televisão, afirmou o delegado de Polícia Civil de Água Clara, Felipe Alvarez Madeira, ao Portal de notícias Fatos Regionais.

O crime aconteceu durante a madrugada da última terça-feira (4) por volta das 4 horas na Fazenda Esmeralda, há aproximadamente 30 quilômetros da cidade.

O casal estava embriagado, e a vítima queria assistir televisão. Como o aparelho não funcionou, a mulher partiu para cima do esposo que disparou um único tiro em seu rosto, com uma espingarda pressão, adaptada para projétil calibre 22, explicou o delegado de acordo com o portal de notícias.

Testemunhas encontraram o homem chorando e dizendo estar arrependido. Ao constatar o que teria ocorrido, acabaram localizando a mulher morta no chão da cozinha e ligaram para a polícia através do telefone de uma fazenda vizinha.

O homem ainda tentou cometer suicídio com a própria espingarda. Facas, e a arma do crime foram retiradas de seu alcance , informou as testemunhas à polícia.

O delegado encontrou o homem abalado. Ele não resistiu a prisão. Este é o 17º feminicício registrado em Estado de Mato Grosso do Sul neste ano.

