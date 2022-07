Programa Saúde na Escola encaminha 42 crianças para tratamento da visão

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde do Governo de Andradina encaminhou 42 crianças com problemas visuais para tratamento após uma ação realizada em junho através do Programa Saúde na Escola em Parceria com o Lions Clube de Andradina Sul.

O programa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos alunos por meio de ações de prevenção e promoção à saúde. As ações são realizadas pelas equipes da Atenção Básica que avaliam clinicamente os estudantes, identificando possíveis sinais de doenças. No caso dos exames de acuidade visual, médicos oftalmologistas foram contratados via Ciemsp.

Um mutirão foi realizado nas escolas municipais, EMEIs e EMEFs, para os quase 5 mil alunos da Rede onde foram identificados os 42 casos de crianças que necessitam de tratamento, alguns dos casos foram considerados severos e serão encaminhados para tratamento. O Lions Clube vai realizar a doação de óculos para essas crianças.

O Programa

O PSE foi instituído para fazer uma articulação permanente da educação e saúde. O foco é promover o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Secom/Prefeitura