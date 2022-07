Sábado é dia de reencontro de esportistas e astros do passado

ANDRADINA – Neste sábado (9), em homenagem ao aniversário dos 85 anos de Andradina, jogadores do Andradina F.C. X Mouran relembrarão o passado glorioso do futebol Andradinense, a partir das 8h30 no Estádio Municipal “ Evandro Brembatti Calvoso “.

Jogadores que atuaram no passado pelo Andradina Futebol Clube e Mouran farão uma apresentação ao público esportista. A partida preliminar, envolvendo atletas sub10 da Escola Ferinhas Boys, para o derby Palmeiras x Corinthians. As duas equipes infantis perfilarão com os uniformes padronizados, tradicionalmente usados pelos times.

A organização é do andradinense Chesman Ouro com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, por meio do Secretário André Ricardo Lopes, sempre à frente das causas esportivas.

Alguns jogadores já se manifestaram à disposição do coordenador, entre eles : Plínio, Cruz, Pinho, Regino, Brasinha, Humberto, Luciano Fênix, Cosmão, Piriquito, Chiquinho, Paulinho Cai Matando, Betão, Ivan ( lobo ), Chesman, Fabinho Garcia, Marquinho irmão do Mima, Mandioca, Isaac, Dias, Mamão, Zé Theodoro, Fio, Pintinho, Cavaco, Rubinho, Davi, Lu, Fernandinho, Raul, Batistote, Garrincha, Escânia, Capotinho, Guiná, Biata, Mingo, Paulinho ( goleiro ), Waldemar Garcia e outros que se manifestarem, até a data. A coordenação agradece o apoio e incentivo do Secretário de Governo Ernestinho Silva. A entrada está liberada para o público, graciosamente.

Secom/Prefeitura