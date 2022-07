Estado anuncia retorno do Programa Viva Leite em Andradina

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS) comunicou, por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), a assinatura de um novo contrato para retorno do Programa Viva Leite em Andradina.

O contrato foi assinado no último dia 5 com o novo Laticinio Trevizan Industria e Comercio Ltda, da cidade de Dracena para atender os municípios que pertencem ao Bloco 2 (Andradina, Castilho, Guaracai, Lavinia, Mirandópolis, Monte

Castelo, Marutinga do Sul, Nova Guataporanga, Nova Independência, Panorama, Pauliceia, Santa Mercedes, São João do Pau D’alho e Tupi Paulista) do Programa Viva Leite.

Durante esta semana o laticinio entrará em contato com os municípios para poder montar a logística e avisar o início das entregas, ressaltando que as entregas deverão acontecer 1 vez por semana. Assim, à partir da semana que vem vai haver o retorno das entregas para as famílias beneficiárias do programa.

Para as famílias beneficiárias do Programa Viva Leite, será publicado as datas de início e nos grupos de cada posto de entrega, sendo composto por nove postos:

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS III (R. Rua Monsenhor Victor Assuiti, 2004 – Benfica)

Planalto (R. Rua Nheengatu, 240 – Planalto)

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (R. Itararé, 516 – Pereira Jordão)

Centro de Convivência do Idoso – CCI (R. Ceara, 475 – Jardim Alvorada)

Salão Comunitário Vila Botega (R. Rua Eng Silvio Seiji Shimizu – SN)

Salão Comunitário São Pedro (R. Rua Paulo Afonso, 1786 – Vila Mineira)

Salão Comunitário Santo Expedito (R. Rua Presidente Rooselvelt S/N)

Salão Comunitário Agrovila – Timboré (R. Agrovila, S/N)

Salão Comunitário Bom Jesus da Lapa (R. Arlindo Abrao, SN – Paranapolis)

Secom/Prefeitura