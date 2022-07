Campeonato Municipal Mini Campo chega as quartas de final

ANDRADINA – Depois dos resultados da última rodada, o Campeonato Municipal de Futebol Mini Campo chega às quartas de final com jogos marcados para este fim de semana.

Na última rodada, no campo da ADPM o Bayer Munique marcou 1 gol contra 3 do Zooi Funsep Cavaleiros. Já a partida entre o Arsenal Futebol Clube contra Pumas Porto Global terminou em 01 x 03 para o Pumas.

No Campo do Guarani empate por 1 x 1 entre o Guarani Ideal Peças e o PSG/ Parque São Gabriel.

As partidas das Quartas de Final começam no dia 9 de julho no Campo do São Gabriel, às 16 horas com o confronto entre PSG São Gabriel e Zooi Funsep Cavaleiros.

No dia 10, as 8h15 no campo da ADPM entram o Borrussia Futebol Clube e o Guarani Futebol Clube. A partida é seguida pelo confronto entre PSG/WN/FCWEBTV e ATC/AUDAX/SUCO LIFE.

No dia 16, às 16h, no Campo do Guarani entram em campo o Guarani Futebol Clube e o Borrussia Futebol Clube.

No dia 17, às 8h15 no campo do ATC, entram em campo o Zooi Funsep Cavaleiros e o PSG São Gabriel. Após esta partida é a vez de ATC/AUDAX/SUCO LIFE x PSG/WN/FCWEBTV.

Ainda no dia 17, às 9h30 no Campo do CECAM, é a vez do confronto entre o Cecam Futebol Clube e o Master Guarani Futebol Clube.

Secom/Prefeitura