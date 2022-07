Polícia Civil prende dupla acusada de roubo contra dono de auto peças

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na tarde de quarta-feira, 29, por força de Mandado de Prisão, em caráter preventivo, J. F. M., o “Jhow”, de 34 anos e J. C. V. S. J., de 23, acusados de serem os autores do roubo contra o proprietário do Pontin Auto Peças, L. J. P., o “Pontim”, de 64 anos, ocorrido no último dia 11. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça. Uma pequena parte do dinheiro foi recuperado e foram apreendidas as roupas e calçados utilizados pelos criminosos no dia da ação delituosa.

A ocorrência foi registrada no plantão policial por ter sido cometida em um sábado, 11, e, no mesmo dia, a DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina iniciou a investigação com base em imagens obtidas da cena do crime.

IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES

Após investigações e diversas diligências, dois autores foram identificados pelo envolvimento no crime e a autoridade policial responsável pelo Expediente, delegado Dr. Marcelo da Silva Zompero, requereu e obteve perante a Justiça, o decreto das prisões preventivas dos dois acusados e de buscas e apreensões domiciliares.

PRISÕES

Na quarta-feira, dia 29, em atuação de campo desencadeada pela DIG de Andradina, com apoio dos policiais civis da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher e 1º Distrito Policial (DP), todos de Andradina, além de policiais da Delegacias de Polícia dos municípios de Guaraçaí, Lavínia e de Castilho, os dois acusados foram presos.

No momento do cumprimento dos Mandados de Prisões, os dois infratores ofereceram forte resistência e no embate, três policiais civis acabaram levemente lesionados.

Em buscas realizadas nas residências dos dois autores do roubo, os policiais civis também encontraram parte do dinheiro enterrado no fundo do quintal da casa de J. C. V. S. J., localizada no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, além de vestimentas utilizadas na prática do crime. Segundo policiais, o valor localizado não é nem 10% do que os bandidos conseguiram roubar na casa do comerciante.

Depois de imobilizados e algemados, os acusados pelo roubo foram conduzidos ao Plantão da Delegacia Seccional de Polícia de Andradina e, além de presos por força de prisão preventiva, foram também autuados pelos delitos de desacato e resistência.

O ROUBO

O crime de roubo aconteceu no último dia 11 de junho, quando um indivíduo portando arma de fogo, abordou o comerciante “Pontim” na saída da garagem de sua residência e anunciou o roubo, obrigando a vítima a levá-lo até seu quarto e a abrir o cofre ali existente.

Já no interior do imóvel apareceu um segundo criminoso, que retirou do referido cofre vultosa quantia em dinheiro, que a Polícia Civil preferiu não mencionar na nota enviada à imprensa. Na sequência, a vítima teve suas mãos presas por um “enforca-gato” e os ladrões empreenderam fuga levando o dinheiro, um aparelho celular e um cartão bancário, tomando rumo ignorado.

Não conseguiram ligar a caminhonete que estava na garagem. Imagens de câmeras de segurança flagraram quando um deles jogou o celular do comerciante no cruzamento das ruas Iguaçu com Vitório Guaraciaba, sendo recuperado por transeuntes e devolvido no auto peças aos filhos dele.