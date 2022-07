Força Tática captura pedreiro com mandado preventivo por furto

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou no último dia 21, um pedreiro de 39 anos, por força de cumprimento de Mandado de Prisão (MP), em caráter preventivo, expedido pela Comarca de Andradina, pela prática descrita no artigo 155 (furto) do Código Penal (CP). Conduzido ao 1° DP e apresentado ao escrivão plantonista, foi registrada a ocorrência e o capturado foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça.

A captura do procurado aconteceu quando uma equipe de Força Tática composta pelo 1º Sgto PM Aguilera, Cb PM Alécio e Cb PM Calister, em patrulhamento por Andradina, deparou com o mesmo e, já sabedores da existência de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor pela prática descrita no artigo 155 do CP, foi abordado e submetido à busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado em sua posse.

O capturado foi conduzido ao 1° DP, tomou ciência do MP e apresentado ao escrivão plantonista que elaborou boletim de ocorrência de captura de procurado, ficando o mesmo recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.